На Одещині головного сержанта підозрюють в одержанні 4500 доларів за переведення військового з лінії бойових дій до тилу.

Про це повідомили в Одеській спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону.

Правоохоронці встановили, що головний сержант, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного особистого збагачення, одержав від чинного військовослужбовця однієї з “бойових” частин через посередника неправомірну вигоду в сумі 4500 дол. США. Такі кошти призначались за переведення військовослужбовця з лінії бойового зіткнення до тилової військової частини.

25 червня 2024 року, безпосередньо під час передавання всієї суми неправомірної вигоди, головного сержанта затримали “на гарячому”.

Наразі суд арештував підозрюваного з альтернативою застави в сумі 605 600 гривень.