Унаслідок ворожої атаки, що сталася сьогодні вранці, постраждала енергетична інфраструктура Одеської області, зокрема в області є перебої з постачанням тепла, води та електроенергії. Також відомо, попередньо, про двох загиблих та одного пораненого.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

“Застосовуються екстрені відключення світла за вказівкою Укренерго. Лікарні та інші об’єкти критичної інфраструктури працюють за допомогою генераторів”, — написав він у Telegram-каналі.

Очільник ОВА зазначив, що наразі всі уповноважені служби працюють над усуненням пошкоджень. Фахівці вживають усіх можливих заходів, щоб тепло та водопостачання було відновлено протягом кількох годин.

Кіпер повідомив, що станом на 10:00 в Одеській області розгорнуто 445 пунктів. Ще 357 за необхідності буде відкрито додатково.

Пізніше Кіпер в ефірі телемарафону “Єдині новини” повідомив, що внаслідок російської атаки загинуло двоє людей. Поранення отримав 17-річний хлопець. Нині медики надають йому всю необхідну допомогу.

Цю інформацію також підтверджує пресслужба ДСНС України, яка опублікувала наслідки ворожої атаки по Одещині.

Станом на зараз в Одесі почало поступово відновлюватися водопостачання.