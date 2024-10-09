У ніч проти 9 жовтня російські війська вкотре атакували Одеську область ударними дронами Shahed. Унаслідок обстрілу зазнала пошкоджень багатоповерхівка, є поранені серед цивільних.

Про це заявив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його даними, унаслідок атаки в одній з дев’ятиповерхівок в Одеському районі пошкоджене скління та фасад. Поранень зазнали 5 людей, з них 3 госпіталізували.

Також сталося займання мансардного поверху недобудови. Там спалахнула пожежа площею 400 м², однак її, за словами Кіпера, вдалося оперативно ліквідувати. Також пошкоджено скління корпусу одного з медичних закладів.

Наразі правоохоронці документують наслідки російської атаки на Одеську область.

Усього над Україною вдалося збити 21 з 22 ударних дронів. Окрім Одещини, безпілотники збивали у Вінницькій та Київській областях.