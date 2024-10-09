Про це заявив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його даними, унаслідок атаки в одній з дев’ятиповерхівок в Одеському районі пошкоджене скління та фасад. Поранень зазнали 5 людей, з них 3 госпіталізували.
Також сталося займання мансардного поверху недобудови. Там спалахнула пожежа площею 400 м², однак її, за словами Кіпера, вдалося оперативно ліквідувати. Також пошкоджено скління корпусу одного з медичних закладів.
Наразі правоохоронці документують наслідки російської атаки на Одеську область.
Усього над Україною вдалося збити 21 з 22 ударних дронів. Окрім Одещини, безпілотники збивали у Вінницькій та Київській областях.