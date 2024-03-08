Про це повідомляють Сили оборони півдня

“Не вдалось уникнути влучань. В Одеській області пошкоджено інфраструктурний об’єкт, будівлі якого тривалий час законсервовані. На відкритій місцевості сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано. Інформація про постраждалих не надходила”

Сили оборони повідомили, що підрозділи протиповітряної оборони відбивали хвилі “Шахедів” протягом трьох годин. Безпілотникии заходили з різних напрямків і складно маневрували.

Всього на півдні збито 30 баражуючих снарядів типу “Shahed-131/136”. В небі Одещини – 18, Кіровоградщини – 8, по 2 на Миколаївщині і Херсонщині.