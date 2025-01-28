Як повідомляє поліція, він вимагав гроші за оформлення повістки з терміном дії шість днів, що дозволяла вільно пересуватися територією України. Згодом зловмисник підвищив ціну ще на 2000 гривень і пропонував видавати нові повістки після закінчення терміну попередніх.
Під час передачі хабаря військовослужбовця затримали. У нього вилучили гроші, мобільний телефон, повістку, виписану клієнту, та інші речові докази.
Фігуранту оголосили підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади строком до трьох років.
- Перешкоджали мобілізації: на Львівщині викрили адміністраторів Viber-груп, які попереджали про ТЦК
- Слово 2024 року в Україні — “бусифікація”
- Потрібне направлення з ТЦК: у Міноборони зробили важливе роз’яснення щодо проходження ВЛК обмежено придатними