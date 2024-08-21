В Одеській області двох підлітків звинувачують у зґвалтуванні 37-річної жінки. Їм загрожує до 12 років за ґратами.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

За даними слідства, двоє юнаків віком 19 та 17 років прийшли до жінки в гості й під час спілкування побили та зґвалтували її. Хлопці були п’яними й зняли все на телефон.

Після цього потерпіла звернулася до поліції й розповіла, що з нею трапилось.

Правоохоронці розшукали підлітків, старшого взяли під варту, а молодшого посадили під цілодобовий домашній арешт.

У поліції кажуть, що спочатку юнаки не зізнавалися в скоєному, але згодом «під тиском доказів» визнали свою вину.

Справу вже скерували до суду. Підлітків обвинувачують за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України — зґвалтування, вчинене групою осіб. Їм загрожує від 7 до 12 років тюрми.