Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його даними, внаслідок атаки в Одесі сталося загоряння торговельного обладнання в складській будівлі на площі 100 м². Загиблих та постраждалих немає. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу.

Раніше Державна служба надзвичайних ситуацій повідомляла, що у ніч на неділю, 6 жовтня, агресор атакував Одесу “шахедами”. Внаслідок ворожих ударів пошкоджено будівлі, також є поранений.

Щодо ракетної атаки, то за словами Кіпера, пошкоджено суховантажне цивільне судно. На щастя, люди не постраждали.