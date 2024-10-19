Тіло чоловіка із вогнепальними пораненнями виявлено на узбіччі дороги у передмісті Одеси пізно ввечері 18 жовтня. Хоча поліція й не назвала особу загиблого, одеські пабліки вказують, що йдеться про місцевого бізнесмена Геннадія Бейбутяна.

Про трагічний випадок повідомляє поліція Одещини та сайт “Думська“.

Зазначається, Геннадій Бейбутян був головою громадського формування з охорони громадського порядку “Підрозділ сприяння правоохоронним органам”. За деякими даними, ця організація має відношення до “заробітків” на посвідченнях формування, що дає можливість уникнути мобілізації.

Також Бейбутян був директором ТОВ “Автошлях південь”, СК “Житлосервіс”, ТОВ “Автотех”, КСІДБ “Лагуна” і Миколаївської філії ТОВ “Автотех”.

У лютому 2024 року організація загиблого Геннадія Бейбутяна потрапила в скандал: представник його підрозділу розбив вікно в автомобілі, бо водій знімав блокпост. Згодом у ТЦК і поліції заявили, що не мають до цього стосунку, а сторони в приватному порядку з’ясували стосунки.

Як стало відомо одеській журналістці Ірині Гриб, тіло Бейбутяна знайшли на Старолюстдорфській дорозі. За її словами, слідство відпрацьовує декілька версій, серед яких замовне вбивство та можливий конфлікт на дорозі. Наразі правоохоронці відкрили справу за ознаками статті про “умисне вбивство” Кримінального кодексу України.