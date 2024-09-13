Про це повідомляє пресслужба СБУ.

До співпраці з РФ долучили двох мешканців Одеси, переселенця з Луганщини та жителя Ізмаїльського району, серед яких троє неповнолітніх.

“Усі вони шукали “легкого заробітку” в Телеграм-каналах, де потрапили у поле зору спецслужб рф. Для виконання ворожих завдань фігуранти у різний час знаходили потенційні “цілі”, а потім погоджували їх зі своїми російськими кураторами. Після підпалів зловмисники фіксували загоряння на камери власних телефонів та відправляли “відеозвіт” представникам російських спецслужб”, — йдеться в повідомленні.

Зловмисники знищили шість службових автомобілів українських військових, однак обіцяної винагороди від окупантів так і не отримали.

СБУ затримала підозрюваних у різних районах Одещини. Під час обшуків було вилучено засоби для підпалів та мобільні телефони з доказами їхньої діяльності на користь Росії.

Підозрюваним інкримінують злочини за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період) та ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна шляхом підпалу).

Наразі вони перебувають під вартою й можуть отримати від 8 до 10 років ув’язнення.