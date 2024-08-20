На Одещині затримали медпрацівника, якого підозрюють у співпраці з Федеральною службою безпеки РФ

20 серпня в Одеській області було затримано медпрацівника через підозру співпраці з країною-агресором. За даними слідства, він нібито передавав інформацію про місця дислокації українських військових.

Про це повідомляється на каналі СБУ.

Одеська обласна прокуратура та Служба безпеки України повідомили, що підозрюваний, 39-річний фельдшер місцевої станції екстреної медичної допомоги, самостійно надав дані російській спецслужбі. У разі захоплення регіону, він розраховував на отримання керівної посади в окупаційній адміністрації.

Чоловік надавав агресору інформацію про розташування підрозділів Сил ТрО ЗСУ, ДПСУ та Морської охорони в Ізмаїльському районі. Він також відстежував динаміку заходів суден у місцевий порт і типи вантажів, що переміщуються.

Інформацію про місця перебування українських захисників і об’єктів військової інфраструктури він передавав через месенджери. Її використовували для підготовки нових і коригування повторних ударів по Подунав’ю Одещини. Під час затримання у нього вилучили два мобільних телефони, які використовувалися для зв’язку з ФСБ.

СБУ уточнила, що чоловіка знайшли російські спецслужби у квітні цього року через антиукраїнські коментарі в телеграм-каналах. За їхнім завданням він збирав розвідувальну інформацію під час виїздів “швидкої” на прибережну територію, відзначаючи отримані дані на гугл-карті та надсилаючи скриншоти куратору з ФСБ.

Медпрацівнику оголосили підозру у державній зраді відповідно до ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу, що передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Він отримав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

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