З понеділка, 26 серпня, на українсько-польському кордоні можливе сповільнення руху через ремонтні роботи. Йдеться про пункт пропуску “Шегині”, на якому розпочнуться ремонтні роботи.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

За даними прикордонників, з 26 серпня о 09:00 в межах пункту пропуску “Шегині” розпочнуться ремонтні роботи двох смуг руху. Зокрема, йдеться про смуги для оформлення вантажних транспортних засобів та автобусів на виїзд з території України.Роботи триватимуть півтора місяця та охоплять дві смуги руху, призначені для оформлення вантажних транспортних засобів та автобусів на виїзд з України.

ДПСУ закликає громадян врахувати цю інформацію під час планування подорожей, оскільки ремонтні роботи можуть спричинити затримки на кордоні.

Нагадаємо, Польща до 14 листопада закрила прикордонний перехід у Дорогуську на кордоні з Україною. Він не буде працювати у зв’язку із ремонтними роботами. Водіїв вантажівок прохають враховувати перебої в русі та подовжений час очікування на в’їзд до Польщі.