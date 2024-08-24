Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
За даними прикордонників, з 26 серпня о 09:00 в межах пункту пропуску “Шегині” розпочнуться ремонтні роботи двох смуг руху. Зокрема, йдеться про смуги для оформлення вантажних транспортних засобів та автобусів на виїзд з території України.Роботи триватимуть півтора місяця та охоплять дві смуги руху, призначені для оформлення вантажних транспортних засобів та автобусів на виїзд з України.
ДПСУ закликає громадян врахувати цю інформацію під час планування подорожей, оскільки ремонтні роботи можуть спричинити затримки на кордоні.
Нагадаємо, Польща до 14 листопада закрила прикордонний перехід у Дорогуську на кордоні з Україною. Він не буде працювати у зв’язку із ремонтними роботами. Водіїв вантажівок прохають враховувати перебої в русі та подовжений час очікування на в’їзд до Польщі.
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