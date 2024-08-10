Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
У понеділок, 12 серпня, на пункті пропуску “Гребенне-Рава-Руська” розпочнуться ремонтні роботи. Прикордонники попереджають про можливі ускладнення під час перетину кордону.
“Заміна покриття може спричинити ускладнення руху та триваліший час очікування, зокрема на в’їзд та виїзд до/з Польщі вантажного напрямку та на легковому напрямку на в’їзд в Україну”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що роботи триватимуть до 12 вересня 2024 року. Всіх, хто перетинатиме кордон в цьому пункті пропуску, просять врахувати можливість затримки або обрати інший пункт пропуску.
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