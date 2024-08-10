Через ремонтні роботи впродовж місяця може бути ускладнений перетин кордону в пункті пропуску “Гребенне – Рава-Руська”.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

У понеділок, 12 серпня, на пункті пропуску “Гребенне-Рава-Руська” розпочнуться ремонтні роботи. Прикордонники попереджають про можливі ускладнення під час перетину кордону.

“Заміна покриття може спричинити ускладнення руху та триваліший час очікування, зокрема на в’їзд та виїзд до/з Польщі вантажного напрямку та на легковому напрямку на в’їзд в Україну”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що роботи триватимуть до 12 вересня 2024 року. Всіх, хто перетинатиме кордон в цьому пункті пропуску, просять врахувати можливість затримки або обрати інший пункт пропуску.