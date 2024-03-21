Польські фермери припинили блокування руху вантажівок на напрямку пункту пропуску "Медика" - "Шегині", але залишається заблокованими 4 інші напрямки кордону з Польщею.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України, полковник Андрій Демченко.

“Інформацію про це українські прикордонники отримали близько 21.30 напередодні від представників Прикордонної варти Польщі. Ними зазначалося, що польські фермери завершили блокування руху вантажних транспортних засобів на вʼїзд в Польщу та виїзд. Тож оформлення цієї категорії транспорту почало здійснюватися в звичному порядку”, — зазначив Демченко.

Проте, станом на ранок, залишаються заблокованими 4 напрямки: “Ягодин”, “Устилуг”, “Угринів” та “Рава Руська”. Польські фермери пропускають різну кількість вантажівок в обидва боки на цих напрямках.

Нагадуємо, що 20 березня почалося блокування руху автобусів на кордоні з Україною польськими протестувальниками.

На цих напрямках накопичилася черга з майже 850 вантажівок. Найбільше навпроти “Ягодина” та “Рави Руської”. На інших напрямках західного кордону також спостерігаються черги через ускладнення руху на українсько-польській ділянці.

Наприклад, навпроти ПП “Тиси” на території Угорщини черга з вантажівок сягає 1000 автомобілів, ще 530 автівок стоять в черзі навпроти пункту пропуску “Ужгород” з боку Словаччини, і майже 400 транспортних засобів на румунсько-українському кордоні навпроти ПП “Порубне”.