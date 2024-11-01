Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії.
Зазначається, що 29 жовтня вони отримали дані про витік води в системі теплоносія одного з реакторів Запорізької АЕС. Після оцінки ситуації експерти розпочали ремонтні роботи, а наразі проводиться радіографічна перевірка зварних швів.
“Агентство продовжить уважно стежити за цією проблемою. Хоча ми не бачимо жодних безпосередніх проблем для ядерної безпеки”, – заявив генеральний директор Рафаель Гроссі.
Також у МАГАТЕ додали, що цей реактор, як і п’ять інших на ЗАЕС, знаходиться у режимі холодної зупинки та не виробляє електроенергії для мережі.
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