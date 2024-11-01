На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС в одному з реакторів виявлено витік води. На цей момент там тривають ремонтні роботи.

Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії.

Зазначається, що 29 жовтня вони отримали дані про витік води в системі теплоносія одного з реакторів Запорізької АЕС. Після оцінки ситуації експерти розпочали ремонтні роботи, а наразі проводиться радіографічна перевірка зварних швів.

“Агентство продовжить уважно стежити за цією проблемою. Хоча ми не бачимо жодних безпосередніх проблем для ядерної безпеки”, – заявив генеральний директор Рафаель Гроссі.

Також у МАГАТЕ додали, що цей реактор, як і п’ять інших на ЗАЕС, знаходиться у режимі холодної зупинки та не виробляє електроенергії для мережі.