У суботу, 27 жовтня, в Костополі Рівненської області на смітнику знайшли мертвого лева, а також інших мертвих тварин, зокрема лелеку та мавпу. Поліція розпочала перевірку.

Про незвичайну знахідку повідомила засновниця громадської організації “Зелена Сила — Green Power” Андріана Байло на сторінці у Facebook.

“От усе, що потрібно знати про роботу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та Державної екологічної інспекції України щодо захисту диких тварин в Україні, бо це прямі повноваження вищезгаданих установ. Цікаво, наскільки швидко знайдуться власники, бо лев мав бути чипований, а птах закільцьований”, — написала вона.

Поліція Рівненської області відреагувала на цей інцидент, повідомивши, що наразі триває перевірка стосовно виявленого тіла лева на території Костопільського заводу.

“Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію, що на території Костопільського заводу з утилізації відходів виявлено мертвого лева”, — йдеться в повідомленні правоохоронців.

Поліцейські додали, що за цим фактом відомості одразу внесли до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень і розпочали перевірку.

“Попередньо слідчо-оперативна група встановила, що тварина померла внаслідок онкологічного захворювання. Наразі поліція перевіряє документи, опитує персонал заводу та зоопарку з метою встановлення всіх обставин. Перевірка триває”, — зазначили правоохоронці.