Про це в ефірі 24 каналу заявив командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” Юрій Федоренко.
Він зазаначив, що на кожен постріл українських артилеристів припадає шість пострілів російської армії.
“Що стосується живої сили, то російські військові можуть залишити 30 штурмовиків на короткому відтінку і до вечора повторити штурмові дії. Це свідчить про те, що дійсно живої сили противника достатньо багато.
До того, вона в них комбінована, мається на увазі, є низько підготовлені представники приватних військових компаній та мобілізовані, вони йдуть по мінних загородженнях, виявляють позиції, проводять розвідку боєм тощо. Є інша складова, це високо підготовлені бійці, вони воюють краще”, — зазначив Федоренко.
Щодо артилерійських систем, зазначив Юрій, вони залишаються найбільш ефективними військовими засобами.
Також Федоренко додав, що на Бахмутському напрямку російські військові сконцентрували свої сили в районі Часового Яру. Вони проводили атаки на населені пункти Богданівку, Іванівське, Кліщіївку та Андріївку. Протягом доби у них не було тактичних успіхів.
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