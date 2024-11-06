Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

За попередньою інформацією, внаслідок інциденту постраждало двоє людей. Один з постраждалих перебуває у тяжкому стані, інша — у стані середньої тяжкості.

“Постраждалі доставлені в лікарню, їм надається вся необхідна допомога”, — зазначив Брижинський.