У Чернігівській області стався вибух крилатої ракети на околицях міста Чернігова. Постраждали громадяни.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

За попередньою інформацією, внаслідок інциденту постраждало двоє людей. Один з постраждалих перебуває у тяжкому стані, інша — у стані середньої тяжкості.

“Постраждалі доставлені в лікарню, їм надається вся необхідна допомога”, — зазначив Брижинський.