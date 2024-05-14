На Луганщині ЗСУ не допустили втрати позицій, а на окремих ділянках — покращили тактичне положення.

Про це повідомляє Луганська обласна державна адміністрація.

За даними начальника Луганської ОВА Артема Лисогора, у районі Куп’янського напрямку відбулися неуспішні атаки на ділянки Коломийчиха – Стельмахівка, Ковалівка – Новоєгорівка та Площанка – Макіївка.

“На Лиманському українські бійці зупинили штурм на ділянці Червонопопівка – Іванівка, на окремих ділянках покращили тактичне положення”, — зауважив Лисогор.

На Сіверському напрямку агресори також не змогли здійснити прорив, зокрема, на ділянках Лисичанськ – Білогорівка, Новодружеськ – Білогорівка та Золотарівка – Верхньокам’янське. Усі позиції залишаються під контролем українських сил. Певні райони, такі як Невське, Стельмахівка та Куземівка, зазнали обстрілів з артилерії та мінометів.

Також було зазначено в ОДА, що на підприємствах “Східвугілля”, які були передані російським інвесторам, накопичилася заборгованість із виплати заробітної плати у розмірі понад 650 мільйонів рублів.

“Нові власники просять грошей у влади так званої “ЛНР”, а чи дійдуть вони безпосередньо до гірників – ще те питання. Яка доля спіткає звільнених після скорочення штату співробітників – теж ніхто не знає. Вони також поки що без грошей”, — пишуть в адміністації.

Також вказується, що “загарбники продовжують активно промивати мізки дітям на тимчасово захоплених територіях. Робота ведеться через пропагандистський рух “движение первых” і активно набирає обертів у навчальних закладах”.

В окремих школах учнів змушують писати твори про Другу світову війну, в яких обов’язково потрібно робити паралелі з сучасною війною. Відповідальність за контроль за виконанням цих завдань покладена на вчителів. Після написання робіт учні мають публікувати їх на своїх сторінках у соціальних мережах.