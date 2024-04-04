«Білоруський режим продовжує допомагати Росії проводити політику геноциду на тимчасово окупованих територіях.Так, «фонд Олексія Талая» передав книги на Херсонщину. Цей фонд названий на честь паралімпійця, який є маріонеткою Олександра Лукашенка — узурпатора білорусі. По факту, фонд є кишеньковою прокладкою», — йдеться у повідомленні.