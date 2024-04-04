Про це повідомив Центр національного спротиву.
«Білоруський режим продовжує допомагати Росії проводити політику геноциду на тимчасово окупованих територіях.Так, «фонд Олексія Талая» передав книги на Херсонщину. Цей фонд названий на честь паралімпійця, який є маріонеткою Олександра Лукашенка — узурпатора білорусі. По факту, фонд є кишеньковою прокладкою», — йдеться у повідомленні.
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