На загарбаній росіянами частині Херсонської області псевдо "інспектори у справах неповнолітніх" розпочали рейди до загальноосвітніх шкіл з метою виявити та залякати учнів із проукраїнською позицією.

Про це пише Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що у навчальних закладах Каховки та околиць росіяни проводять “уроки” на тему: “Ми відповідальні за свої вчинки”.

“Мета цих заходів – виявити та залякати учнів із проукраїнською позицією. Окупанти особливо наголошують на “відповідальності” за поширення інформації, яка дискредитує “руській мір” чи викриває злочини Кремля”, — наголошують в ЦНС.

Спротив нагадає, що раніше росіяни зібрали “активну” молодь із ТОТ Запоріжжя для навчання боротьби з українським “екстремізмом”. Дітей вчили доносити на своїх однолітків, які вважають себе українцями або тримають зв’язок із вільною Україною.

Нагадаємо, росіяни на ТОТ закликають здавати усіх, хто цього дня вшановує памʼять жертв голодомору.