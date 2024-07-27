До тимчасово окупованого Скадовська російські загарбники прислали нового управителя єпархією російської церкви. Він перевірятиме підлеглих на лояльність до кремлівського режиму й промиватиме мізки населенню.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що новим главою осередку Російської православної церкви стане 50-річний Дмитро Гаврін, який родом з Калінінської області, а до того проходив службу у Тверській області. В росЗМІ повідомляють, що Гаврін закінчив Тверський державний технічний університет, Московську духовну семінарію та Київську духовну академію (кандидат богослов’я).

Як стверджує Спротив, його першим завданням стане перевірка підлеглих на лояльність та доповідь щодо реального стану речей з релігією у захопленому регіоні.

“В парадигмі кремля церков є одним з фундаментів диктатури й має на меті промивати мізки, виявляти нелояльне населення та допомагати армії Росії”, — йдеться у дописі.

ЦНС наголошує, що церков може стати зброєю й тому закликає місцеве населення бути пильними при відвідуванні російських церков та не ділитись зі священнослужителями чуттєвою інформацією.

Нагадаємо, російські окупанти у Криму почали демонтаж Хрестовоздвиженського храму Православної Церкви України у Євпаторії. Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя стверджує, що це остання українська церква на півострові.