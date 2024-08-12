На Кінбурнській косі під час рейду 9 серпня спецпризначенці ГУР встановили український прапор між Дніпровсько-Бузьким лиманом та Чорним морем на тимчасово окупованій Росією території.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Коваленко показав відео із дрона, на якому видно встановлений прапор і зауважив, що кадри знято 11 серпня.

Про рейд спецпризначенців повідомляли на сторінці ГУР у Facebook 10 серпня. В повідомлені сказано, що сам рейд відбувся 9 серпня 2024 року. Під час нього було знищено шість одиниць броньованої техніки ворога та ліквідовано “близько трьох десятків загарбників”.

“Десантну операцію здійснили підрозділи “Химера”, “Аратта”, “Стугна”, “Paragon”, “Сибірський батальйон”, “Терор” у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України за підтримки Військово-Морських Сил ЗСУ та у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки й оборони держави”, — повідомили в ГУР.

Водночас активіст Сергій Стерненко зауважив, що Кінбурнська коса все ще не під контролем України і під час встановлення прапора загинули українські спецпризначенці.

На Кінбурнській косі встановлено український прапор. Але коса не під нашим контролем. Задля встановлення прапора днями вчергове поклали наших спецпризначенців. Подібні акції заради прапора відбуваються не вперше. Гине спецура також не вперше. Але ніхто не несе… pic.twitter.com/oaKFsoAcfT — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) August 12, 2024

Військовий Роман Кулик також зреагував на оприлюднене відео щодо встановлення українського прапора на Кінбурнській косі, назвавши це “ідіотським символізмом” і марним ризиком.

“Ідіотський символізм, марний ризик за рахунок відео чи доповіді старшого начальника старшому начальнику, чіпляння за одну СП на краю н.п., щоб не визнати втрату цього н.п. — вся ця парадигма ведення війни має вмерти як явище. Це загальна теза обов’язково, не обов’язково з прив’язкою до цього епізоду у твіті Сергія”, — написав Кулик.