В окупованих населених пунктах Луганщини представники так званих виборчих комісій з 17 лютого проводять побудинкові обходи та пропонують людям до 5000 рублів за участь у “виборах президента РФ”.

Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

“З 17 лютого на окупованих територіях розпочалися побудинкові агітаційні обходи населення членами виборчих комісій. Вони мали низку завдань, окреслених виборчкомом, для подальшого досягнення високої явки. Зокрема, пропонувати жителям до п’яти тисяч рублів за згоду віддати свій голос, незалежно від наявності паспорта РФ”, — написав він.

Також він додав, що за попередніми підрахунками окупаційної влади Луганщини участь у виборах планують взяти понад 84% жителів окупованої Луганщини.

Що відомо про підготовку на окупованих територіях до незаконного голосування на виборах президента РФ

На окупованих територіях, зокрема у Луганської області, окупаційна влада вже розпочала підготовку для проведення псевдоголосування. Воно триватиме декілька днів, буде можливість голосувати вдома, розповідав начальник Сєвєродонецької МВА Роман Власенко.

Крім того, в тих населених пунктах, де є інтернет, окупанти намагаються влаштувати онлайн голосування. Взяти участь у цих виборах можна буде не лише із російським, а й з українським паспортом.

Вибори президента РФ відбудуться протягом трьох днів — з 15 по 17 березня 2024 року.

У грудні Центральна виборча комісія росії ухвалила постанову про проведення президентських виборів в березні 2024 року на окупованих територіях України.