Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що раніше вступ до кремлівського руху контролю за молоддю був не обов’язковим, хоча його насаджували різноманітними способами.
“Студентів поза межами руху позбавляли участі в розважальних заходах й створювали їм перепони у навчанні. Проте навіть це не змогло набрати велику кількість учасників”, — йдеться у повідомленні.
У спротиві наголосили, що тепер всі студенти автоматично ставатимуть учасниками руху – організації, яка відповідає за масовку під час пропагандистських заходів.
Нагадаємо, у школах окупованого Мелітополя відбуваються регулярні уроки, на яких бойовики Росгвардії агітують дітей вступати у військові виші.
За даними ЦНС, учням мелітопольських шкіл “рекламують” Новосибірський, Санкт-Петербурзький, Пермський та Саратовський військові інститути, різновиди професій у військовій справі, переваги “кар’єри” російського військового та розповідають про бойовий досвід у війні проти України.
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