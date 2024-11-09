На тимчасово окупованій Луганщині росіяни зробили обов’язковою участь студентів фейкових вишів у "Русі перших".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що раніше вступ до кремлівського руху контролю за молоддю був не обов’язковим, хоча його насаджували різноманітними способами.

“Студентів поза межами руху позбавляли участі в розважальних заходах й створювали їм перепони у навчанні. Проте навіть це не змогло набрати велику кількість учасників”, — йдеться у повідомленні.

У спротиві наголосили, що тепер всі студенти автоматично ставатимуть учасниками руху – організації, яка відповідає за масовку під час пропагандистських заходів.

Нагадаємо, у школах окупованого Мелітополя відбуваються регулярні уроки, на яких бойовики Росгвардії агітують дітей вступати у військові виші.

За даними ЦНС, учням мелітопольських шкіл “рекламують” Новосибірський, Санкт-Петербурзький, Пермський та Саратовський військові інститути, різновиди професій у військовій справі, переваги “кар’єри” російського військового та розповідають про бойовий досвід у війні проти України.