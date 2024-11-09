Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що раніше вступ до кремлівського руху контролю за молоддю був не обов’язковим, хоча його насаджували різноманітними способами.

“Студентів поза межами руху позбавляли участі в розважальних заходах й створювали їм перепони у навчанні. Проте навіть це не змогло набрати велику кількість учасників”, — йдеться у повідомленні. 

У спротиві наголосили, що тепер всі студенти автоматично ставатимуть учасниками руху – організації, яка відповідає за масовку під час пропагандистських заходів.

Нагадаємо, у школах окупованого Мелітополя відбуваються регулярні уроки, на яких бойовики Росгвардії агітують дітей вступати у військові виші

За даними ЦНС, учням мелітопольських шкіл “рекламують” Новосибірський, Санкт-Петербурзький, Пермський та Саратовський військові інститути, різновиди професій у військовій справі, переваги “кар’єри” російського військового та розповідають про бойовий досвід у війні проти України.