У ніч проти 12 жовтня у тимчасово окупованих Ровеньках Луганської області сталася пожежа на нафтобазі. Місцеві жителі публікують відео, а влада на місцях ситуацію поки не коментує.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали та росЗМІ.

В мережі пишуть, що після вибухів цієї ночі в окупованих Ровеньках Луганської області загорілася нафтобаза. Тим часом прокремлівські медіа писали, що начебто повітряну атаку “відбила” російська ППО. Водночас не уточнюється, які саме цілі нібито збивали окупанти.

Нагадаємо, минулого разу масштабна пожежа на місцевій нафтобазі в окупованому місті Ровеньки на Луганщині сталася у ніч на 11 травня. Окупаційна адміністрація визнала факт пожежі та заявила, що вона стала результатом обстрілу з боку Збройних сил України. Також загарбники скаржаться на загибель та поранення працівників нафтобази.