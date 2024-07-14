На деяких територіях на Харківському напрямку, які тимчасово перебувають під контролем Російської Федерації, спостерігається погіршення епідеміологічної ситуації через відсутність евакуації російських військових, які понесли неповоротні втрати.

Про це заявив представник відділу комунікацій ОТУВ “Харків” Віталій Саранцев.

На деяких тимчасово окупованих територіях ворогом спостерігається погіршення епідеміологічної ситуації через неможливість або небажання ворога евакуювати свої втрати. Операційна обстановка на Харківщині є складною, оскільки російські війська намагаються продовжувати просування на позиціях українських захисників.

“На окремих ділянках, які наразі тимчасово зайняті противником, через неможливість або небажання ним проводити евакуацію безповоротних втрат, відмічається погіршення епідеміологічної обстановки на ворожих позиціях”, – зазначив він.

Українські війська активно утримують населені пункти Глибоке і Липці від просування противника. Ворог намагається закріпитися на зайнятих територіях, але будь-які спроби поблизу Глибокого будувати фортифікаційні укріплення знищуються українськими силами оборони.