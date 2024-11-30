Про це повідомляє Центр національного спротиву.
“Росіяни на тимчасово окупованих територіях України організовують “пункти тимчасового утримання” для людей поважного віку, яким не вдалося втекти від війни. І зовсім не для того, аби полегшити їх життя. У таких “пунктах” росіяни систематично проводять лекції та зустрічі із “поважними” гостями із кремля, які розповідають про усі принади “руського міру”, — йдеться у повідомленні.
Так, до тимчасово окупованого Єнакієве на Донеччині цього разу колаборанти привезли завідувачку кафедри історії РФ університету «Дружби народів» Олену Кряжеву-Карцеву, яка розповіла «стареньким про зародження русі, патріотизм та історію “новоросії”. До речі, за такі виїзди на ТОТ України завідувачка вже отримала статус учасника бойових дій», інформують у ЦНС.
Повідомляється також, що окрім «гастролерів із кремля», Москва готує лекторів «для промивання мізків» мешканців з тимчасово захоплених регіонів безпосередньо на місці. Для цього там активно працює російське пропагандистське товариство «Знание».
Нагадаємо, нещодавно росіяни привезли до окупованого Донецька 20 пропагандистів, яких відбирали в рамках російського конкурсу «Шум». Головною метою цього є створення пропагандистські матеріали про українців, у життя яких прийшов «русскій мір». Під час візиту пропагандисти зустрілися з лікарями, вчителями та російськими військовими.
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