На тимчасово окупованих територіях росіяни організовують «пункти тимчасового утримання» для людей поважного віку, у яких систематично проводяться пропагандистські лекції.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

“Росіяни на тимчасово окупованих територіях України організовують “пункти тимчасового утримання” для людей поважного віку, яким не вдалося втекти від війни. І зовсім не для того, аби полегшити їх життя. У таких “пунктах” росіяни систематично проводять лекції та зустрічі із “поважними” гостями із кремля, які розповідають про усі принади “руського міру”, — йдеться у повідомленні.

Так, до тимчасово окупованого Єнакієве на Донеччині цього разу колаборанти привезли завідувачку кафедри історії РФ університету «Дружби народів» Олену Кряжеву-Карцеву, яка розповіла «стареньким про зародження русі, патріотизм та історію “новоросії”. До речі, за такі виїзди на ТОТ України завідувачка вже отримала статус учасника бойових дій», інформують у ЦНС.

Повідомляється також, що окрім «гастролерів із кремля», Москва готує лекторів «для промивання мізків» мешканців з тимчасово захоплених регіонів безпосередньо на місці. Для цього там активно працює російське пропагандистське товариство «Знание».

Нагадаємо, нещодавно росіяни привезли до окупованого Донецька 20 пропагандистів, яких відбирали в рамках російського конкурсу «Шум». Головною метою цього є створення пропагандистські матеріали про українців, у життя яких прийшов «русскій мір». Під час візиту пропагандисти зустрілися з лікарями, вчителями та російськими військовими.