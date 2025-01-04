Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Представники путінського режиму вирішили додати процесу “народного волевиявлення” більшої ефективності й запустили з цією метою спеціальний чат-бот, який допоможе “виборцям” віддати свій голос за потрібного кандидати або ж поскаржитись.
Зазначається, що незаконні вибори на ТОТ мають відбутися 14 вересня 2025 року та 20 вересня 2026 року. Вони мають на меті створити передумови для збільшення кількості “депутатів” від цих територій у російській Держдумі.
“У такий спосіб Кремль намагається зміцнити свою владу на захоплених територіях України, зокрема в Луганській, Донецькій, Херсонській і Запорізькій областях. Путінський режим сподівається на створення вигаданого представництва цих областей у російському парламенті”, — йдеться у повідомленні.
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