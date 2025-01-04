Росіяни активно готуються до чергових незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України, які відбудуться під час єдиного дня голосування.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Представники путінського режиму вирішили додати процесу “народного волевиявлення” більшої ефективності й запустили з цією метою спеціальний чат-бот, який допоможе “виборцям” віддати свій голос за потрібного кандидати або ж поскаржитись.

Зазначається, що незаконні вибори на ТОТ мають відбутися 14 вересня 2025 року та 20 вересня 2026 року. Вони мають на меті створити передумови для збільшення кількості “депутатів” від цих територій у російській Держдумі.

“У такий спосіб Кремль намагається зміцнити свою владу на захоплених територіях України, зокрема в Луганській, Донецькій, Херсонській і Запорізькій областях. Путінський режим сподівається на створення вигаданого представництва цих областей у російському парламенті”, — йдеться у повідомленні.