Російські загарбники проводять агресивну мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України. Чергова облава на новобранців відбулася днями в одному з районів Маріуполя.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Останнім часом “вербувальники” проявляють особливу активність та влаштовують щоденні фільтраційні заходи на блок-постах. Чергова така “облава” нещодавно відбулася в Приморському районі тимчасово окупованого Маріуполя.

Як зазначають в ЦНС, особливу увагу окупанти приділяють молодим чоловікам.

“Представники окупаційної “влади” запитують про їхню діяльність, місце роботи та ставлення до “спеціальної військової операції”. Якщо людині не вдається уникнути настирливих рекрутерів, вона змушена вислуховувати лекцію про патріотизм та “переваги” служби в “другій армії світу”, – пояснюють в ЦНС.

Окрім того, отримання російського паспорта чоловіками на ТОТ можливо лише через відвідання місцевих військкоматів.

У ЦНС закликають всіх мешканців тимчасово окупованих територій уникати ризику бути мобілізованими до окупаційної армії.