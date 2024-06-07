Сили оборони України відбили дев’ять ворожих штурмів на Оріхівському напрямку та ще шість – в районі Кринок на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Про це Сили оборони півдня України повідомили в Телеграмі.

«На Оріхівському напрямку окупанти здійснили дев’ять штурмів. Успіху не мали. На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині ворог здійснив шість безуспішних штурмів в районі населеного пункту Кринки. Зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції», – ідеться у повідомленні.

Українські бійці продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання позицій.

Вночі ворог вчергове здійснив атаку дронами-камікадзе типу Shahed131/136. Сили протиповітряної оборони знищили 22 дрони в небі над Одеською, Миколаївською, Херсонською, Кіровоградською, Дніпропетровською областями та Запоріжжям.

Внаслідок падіння уламків збитого дрона-камікадзе на Одещині пошкоджено газогін та цивільний автомобіль.

“Окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційні удари, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, не припиняють аеророзвідку. В операційній зоні за минулу добу зафіксовано проліт 217 розвідувальних БпЛА”, – зазначили в Силах оборони.