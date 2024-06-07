Про це Сили оборони півдня України повідомили в Телеграмі.
«На Оріхівському напрямку окупанти здійснили дев’ять штурмів. Успіху не мали. На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині ворог здійснив шість безуспішних штурмів в районі населеного пункту Кринки. Зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції», – ідеться у повідомленні.
Українські бійці продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання позицій.
Вночі ворог вчергове здійснив атаку дронами-камікадзе типу Shahed131/136. Сили протиповітряної оборони знищили 22 дрони в небі над Одеською, Миколаївською, Херсонською, Кіровоградською, Дніпропетровською областями та Запоріжжям.
Внаслідок падіння уламків збитого дрона-камікадзе на Одещині пошкоджено газогін та цивільний автомобіль.
“Окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційні удари, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, не припиняють аеророзвідку. В операційній зоні за минулу добу зафіксовано проліт 217 розвідувальних БпЛА”, – зазначили в Силах оборони.
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