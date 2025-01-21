У Кремлі заявили, що російський президент Володимир Путін під час розмови з головою КНР Сі Цзіньпіном зазначив, що метою врегулювання війни в Україні має стати "довгостроковий мир на основі інтересів Росії".

Помічник Путіна Юрій Ушаков, якого цитують російські видання “Інтерфакс“, “РИА Новости”.

“Що стосується самого українського врегулювання, то, як наголосив президент днями, про це він сказав і сьогодні: метою врегулювання має бути не якесь коротке перемир’я, не якийсь перепочинок, а довгостроковий мир на основі поваги наших об’єктивних інтересів”, – зазначив Ушаков.

Розмова Путіна і Сі відбулася 21 січня у форматі відеозв’язку.

За даними “РИА Новости”, переговори не були пов’язані з інавгурацією Дональда Трампа, а їх проведення було узгоджене ще в грудні. Розмова тривала одну годину 35 хвилин і проходила “в дружній атмосфері”.

20 січня, на засіданні Ради безпеки РФ, Путін разом із міністром закордонних справ Сергієм Лавровим підтвердили готовність Росії до мирних переговорів із адміністрацією новообраного президента США Дональда Трампа.

Путін зазначив, що будь-яке врегулювання конфлікту має базуватися на “усуненні першопричин”, що, за його словами, включає виконання жорстких вимог Росії.