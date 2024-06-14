«Із тимчасово окупованої Херсонщини вивезли трьох хлопчиків та 9 дівчаток, віком від 2 до 17 років, одна з них позбавлена батьківського піклування», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що операцію з порятунку дітей проводила благодійна організація «Save Ukraine», завдяки зусиллям якої діти та їхні родини тепер у безпеці на вільній території. Їм надається необхідна допомога фахівцями.

З початку 2024 року вдалося врятувати та переправити на підконтрольну Україні територію 120 дітей з Херсонської області.

Прокудін висловив подяку усім, хто докладає зусилля до повернення українських дітей з окупованих територій.

Нагадаємо, що восени 2022 року Збройні Сили України звільнили правобережну частину Херсонської області, включно з містом Херсон. Решта області, яка розташована на лівому березі Дніпра, залишається під тимчасовим контролем російських військ.