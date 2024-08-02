З тимчасово окупованої частини Луганської області на підконтрольну Україні територію вдалося повернути двох дітей і жінку.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

“На підконтрольну Україні територію вдалося повернути доньку та сина з Луганщини, які вже зустрілися з мамою. Також на рідну землю повернулася жінка, яка возз’єдналася із донькою”, — ідеться у повідомленні.

Також відбулася зустріч працівників Офісу Уповноваженого з прав людини із працівниками офісу російської уповноваженої, під час якої обидві сторони обмінялися листами військовополонених за формулою “200 на 200” та обговорили гуманітарні питання.