Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.
“На підконтрольну Україні територію вдалося повернути доньку та сина з Луганщини, які вже зустрілися з мамою. Також на рідну землю повернулася жінка, яка возз’єдналася із донькою”, — ідеться у повідомленні.
Також відбулася зустріч працівників Офісу Уповноваженого з прав людини із працівниками офісу російської уповноваженої, під час якої обидві сторони обмінялися листами військовополонених за формулою “200 на 200” та обговорили гуманітарні питання.
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