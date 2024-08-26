У ніч проти 26 серпня російські окупаційні війська спробували атакувати Київ дронами-камікадзе, на підступах до столиці збили до десятка "шахедів".

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

За попередніми даними, російські війська запустили безпілотники з території Курської області. “Шахеди” пролетіли через Сумську та Чернігівську області, рухаючись у напрямку Києва зі сходу та північного сходу.

“Силами і засобами протиповітряної оборони до десятка знищені ще на підступах до міста”, – йдеться у повідомленні КМВА.

Про руйнування та потерпілих не повідомлялося.

Станом на 06:00, за даними моніторингових каналів, над Україною близько 40 “шахедів”. Повітряні сили також повідомляли, що у повітрі перебувають 11 бортів російських бомбардувальників Ту-95МС. У разі ракетної небезпеки військові обіцяють сповістити.