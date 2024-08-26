Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.
За попередніми даними, російські війська запустили безпілотники з території Курської області. “Шахеди” пролетіли через Сумську та Чернігівську області, рухаючись у напрямку Києва зі сходу та північного сходу.
“Силами і засобами протиповітряної оборони до десятка знищені ще на підступах до міста”, – йдеться у повідомленні КМВА.
Про руйнування та потерпілих не повідомлялося.
Станом на 06:00, за даними моніторингових каналів, над Україною близько 40 “шахедів”. Повітряні сили також повідомляли, що у повітрі перебувають 11 бортів російських бомбардувальників Ту-95МС. У разі ракетної небезпеки військові обіцяють сповістити.