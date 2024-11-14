Про це повідомляє пресслужба ПАЕС.

Уже завершено розробку геодезичного звіту та проведено геологічні дослідження для вибору ділянки для будівництва нових потужностей.

Зазначається, що ці роботи є важливою передумовою для створення техніко-економічного обґрунтування, яке стане основою робочої документації, де вже будуть враховані всі кроки, з яких складатиметься велике будівництво на Південноукраїнській АЕС.

“У наступному році ми плануємо ввести в експлуатацію декілька масштабних проєктів, а саме це МРТ2 – насосна станція підживлення Ташлика №2. Також у нас в планах на наступний рік введення в експлуатацію декількох черг реконструкції бризкальних басейнів з насосною станцією”, – розповів заступник гендиректора станції з капітального будівництва Андрій Пістун.

Зараз на Південноукраїнській АЕС експлуатуються три енергоблоки загальною потужністю 3000 МВт.