На Південноукраїнській атомній електростанції продовжуються підготовчі роботи з будівництва двох нових енергоблоків за технологією АР1000, розробленою компанією Westinghouse.

Про це повідомляє пресслужба ПАЕС.

Уже завершено розробку геодезичного звіту та проведено геологічні дослідження для вибору ділянки для будівництва нових потужностей.

Зазначається, що ці роботи є важливою передумовою для створення техніко-економічного обґрунтування, яке стане основою робочої документації, де вже будуть враховані всі кроки, з яких складатиметься велике будівництво на Південноукраїнській АЕС.

“У наступному році ми плануємо ввести в експлуатацію декілька масштабних проєктів, а саме це МРТ2 – насосна станція підживлення Ташлика №2. Також у нас в планах на наступний рік введення в експлуатацію декількох черг реконструкції бризкальних басейнів з насосною станцією”, – розповів заступник гендиректора станції з капітального будівництва Андрій Пістун.

Зараз на Південноукраїнській АЕС експлуатуються три енергоблоки загальною потужністю 3000 МВт.