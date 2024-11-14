Про це повідомляє пресслужба ПАЕС.
Уже завершено розробку геодезичного звіту та проведено геологічні дослідження для вибору ділянки для будівництва нових потужностей.
Зазначається, що ці роботи є важливою передумовою для створення техніко-економічного обґрунтування, яке стане основою робочої документації, де вже будуть враховані всі кроки, з яких складатиметься велике будівництво на Південноукраїнській АЕС.
“У наступному році ми плануємо ввести в експлуатацію декілька масштабних проєктів, а саме це МРТ2 – насосна станція підживлення Ташлика №2. Також у нас в планах на наступний рік введення в експлуатацію декількох черг реконструкції бризкальних басейнів з насосною станцією”, – розповів заступник гендиректора станції з капітального будівництва Андрій Пістун.
Зараз на Південноукраїнській АЕС експлуатуються три енергоблоки загальною потужністю 3000 МВт.
- В “Енергоатомі” спростували інформацію стосовно аварії на Південноукраїнській АЕС
- Аварія на Південноукраїнській АЕС: зниження потужності енергоблока призвело до додаткових відключень, — директор Центру дослідження енергетики
- На одному з реакторів ЗАЕС зафіксували витік води