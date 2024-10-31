Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що на тимчасово окупованому півдні України колаборанти погрожують не забезпечувати опаленням тих мешканців, які не переуклали договори з новими постачальниками тепла.
Для переукладення таких договорів жителям потрібно перереєструвати право власності на житло за вимогами окупаційної влади, а також отримати російський паспорт.
“Таким чином, фактично тепло надаватимуть лише тим, хто має російську “червону макулатуру””, – повідомляють у Центрі.
ЦНС наголошує, що цей підхід є черговим порушенням міжнародного гуманітарного права з боку окупантів і спрямований на придушення української ідентичності на захоплених територіях.
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