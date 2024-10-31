У тимчасово окупованих регіонах півдня України окупаційна влада шантажує місцевих мешканців, погрожуючи відключенням опалення тим, хто відмовляється брати російський паспорт.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що на тимчасово окупованому півдні України колаборанти погрожують не забезпечувати опаленням тих мешканців, які не переуклали договори з новими постачальниками тепла.

Для переукладення таких договорів жителям потрібно перереєструвати право власності на житло за вимогами окупаційної влади, а також отримати російський паспорт.

“Таким чином, фактично тепло надаватимуть лише тим, хто має російську “червону макулатуру””, – повідомляють у Центрі.

ЦНС наголошує, що цей підхід є черговим порушенням міжнародного гуманітарного права з боку окупантів і спрямований на придушення української ідентичності на захоплених територіях.