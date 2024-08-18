Українська операція в Курській області розпочалася 6 серпня, проте українська влада не коментувала її протягом майже тижня.

Про це пише New York Times.

У в’язниці на півночі України утримуються 320 російських військовополонених, з яких 80% є призовниками. Під час візиту журналістів 16 серпня там знаходилося 71 полонений.

Після роботи з ними, їх переміщують на захід, подалі від бойових дій, а також утримують у підвальних камерах для захисту від авіаударів.

Деякі полонені мають осколкові або вогнепальні поранення.

Російські військові розповіли про свою ситуацію під час нападу, зазначивши, що були розміщені у взводах по 30 осіб у укріпленнях на кордоні.

Один з них, 21-річний Ігор, повідомив, що українська артилерія активізувалася перед атакою, але командири не відреагували на це. В результаті, з його групи з 12 осіб вижили лише п’ятеро.

Інший військовий, Дмитро, також 21 року, зазначив, що їхні радіостанції перестали працювати в день нападу, і, не отримавши наказів, вони намагалися відступити, але потрапили у полон.