Фінляндія передасть Україні новий пакет допомоги на суму 25 мільйонів євро.

Про це повідомив президент Александр Стубб, передає Міноборони Фінляндії.

Зазначається, що допомога буде передана на початку 2025 року. Проте деталі щодо змісту вантажу, способу та графіку доставки не розголошуються з міркувань безпеки.

“Наразі Фінляндія поставила Україні оборонне обладнання на загальну суму 2,3 мільярда євро. Цього разу, наприклад, пакет містить зимове спорядження для українських військових”, – наголосив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

Рішення про новий пакет допомоги враховувало як нагальні потреби України, так і можливості фінських ресурсів.