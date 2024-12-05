Про це повідомив президент Александр Стубб, передає Міноборони Фінляндії.
Зазначається, що допомога буде передана на початку 2025 року. Проте деталі щодо змісту вантажу, способу та графіку доставки не розголошуються з міркувань безпеки.
“Наразі Фінляндія поставила Україні оборонне обладнання на загальну суму 2,3 мільярда євро. Цього разу, наприклад, пакет містить зимове спорядження для українських військових”, – наголосив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.
Рішення про новий пакет допомоги враховувало як нагальні потреби України, так і можливості фінських ресурсів.
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