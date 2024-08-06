Про це пише Forbes.

Зазначається, що 47-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк ПКС Росі завдає ударів КАБами по прикордонних областях України.

“Українці просили дозволити обстріляти цю базу своїми найкращими ракетами армійського тактичного ракетного комплексу американського виробництва. ATACMS практично неможливо перехопити. Але адміністрація президента США не дозволила. Як і раніше, Україна матиме право обстрілювати цілі з ATACMS лише території України окуповані Росією. Росіяни помітили гарячу дипломатію щодо ATACMS і ухвалили рішення вивести Су-34 з воронезького Мальшево та інших прикордонних аеродромів”, — пише видання.

Зазначається, що у період з другої половини червня до середини липня російські війська перемістили левову частку цінного військового майна якомога далі від прикордонної зони з Україною. Зараз багато Су-34 перебувають на базах за сотні миль від кордону. Вони не є невразливими для українських безпілотників, але захищені від більшості з них, а також від ATACMS.

“Якщо Білий дім коли-небудь дасть дозвіл на використання ATACMS на російські бази, може бути надто пізно. Найцінніші цілі можуть бути занадто далеко”, – резюмує видання.