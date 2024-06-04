Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 13:00 вівторка, 4 червня.

На Куп’янському напрямку з початку доби українські війська відбили три атаки в районі Синьківки і Ямполя. Ще два боєзіткнення тривають поблизу Степової Новоселівки та Стельмахівки. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили один ворожий штурм поблизу Білогорівки.

Тричі війська РФ спробували атакувати на Краматорському напрямку, біля Кліщіївки та Калинівки. Обидві спроби були невдалими. Ще одне боєзіткнення триває у районі Андріївки. Підрозділи Сил оборони контролюють обстановку.

На Покровському напрямку цієї доби найвища інтенсивність атак ворога. Загальна кількість бойових дій з початку доби тут зросла до 25. Бої тривають поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Прогресу, Калинового, Новопокровського. 11 атак Сили оборони відбили, ще 14 тривають. Ситуація напружена, але контрольована.

На Курахівському напрямку від початку доби підрозділи Сил оборони відбили одну штурмову дію біля Красногорівки, ще одне боєзіткнення триває.

На Времівському напрямку росіяни тричі атакували біля Старомайорського, Костянтинівки й Золотої Ниви, успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

На Оріхівському напрямку російські війська намагалися потіснити українські підрозділи в районі Роботиного, зазнали невдачі та відійшли.

На Придніпровському напрямку, в районі плацдарму на лівобережжі Дніпра, армія РФ намагалась двічі штурмувати позиції поблизу Кринок. Атаки відбиті. Ситуація контрольована.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.