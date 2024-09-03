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На Покровському напрямку евакуювали 149 осіб протягом минулого тижня

Протягом минулого тижня рятувальники евакуювали 149 людей із зони активних бойових дій у Покровському районі Донецької області.

Вівторок, 3 вересня 2024, 08:16


Про це повідомило Головне управління ДСНС у Донецькій області на своїй сторінці у Facebook.

За цей період рятувальники також допомогли 1043 особам у пунктах збору та посадки до евакуаційного транспорту. Крім того, вони продовжують щоденно привозити воду мешканцям прифронтових населених пунктів, підвізши за тиждень 184 кубометри питної та 4 кубометри технічної води.

Працівники ДСНС також розвантажили та доставили 20,75 тонни гуманітарної допомоги для жителів прифронтових територій.

Донецька область постійно потрапляє від обстрілів російських військ, що призводить до загибелі та поранень цивільних, а також руйнування будинків та об’єктів інфраструктури. Лінія фронту в області має протяжність близько 300 км, і Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших.

Станом на кінець серпня на підконтрольній Україні території Донецької області залишалося 399 тисяч людей, включаючи близько 52 тисяч мешканців у 16 громадах, віднесених до зони активних бойових дій, серед яких 2599 дітей.

Теги: Покровск, агресія РФ, війна

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