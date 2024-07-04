Протягом доби 3 липня на фронті відбулося 161 бойове зіткнення. Найбільшу кількість штурмів Сили оборони відбили на Покровському напрямку.

Про це повідомляє Генштаб станом на 08:00 4 липня.

На Харківському напрямку противник продовжував наступальні (штурмові) дії за підтримки авіації, загалом тут відбулося 15 бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке і Липці.

На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу – 8. Сили оборони відбивали атаки противника в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку наші війська стали на заваді 32 атакам окупантів в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське Луганської області, Терни на Донеччині та Серебрянського лісництва.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили три атаки в районах Верхньокам’янського та Виїмки Донецької області.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили 8 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Кліщіївки, Калинівки, Іванівського і Часового Яру Донецької області.

На Торецькому напрямку агресор значно активізувався – вчинив 25 атак, зокрема в районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Північне та Нью-Йорк на Донеччині.

На Покровському напрямку наші оборонці відбивали 37 атак окупантів поблизу населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Прогрес, Яснобродівка, Уманське, Карлівка Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку противник здійснив п’ять атак наших позицій в районах Водяного та Урожайного Донецької області.

На Оріхівському напрямку відбулось дев’ять бойових зіткнень біля населених пунктів Роботине та Щербаки на Запоріжжі.

На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Усі три атаки росіян успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території РФ, зокрема, постраждали Дмитрівка, Таратутине, Миропільське, Гірськ, Нововасилівка, Стара Гута, Чуйківка.