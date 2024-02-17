Заснована в останній день січня робоча група з безпекових питань і євроінтеграції України провела свою другу зустріч – на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Про це повідомили співголови цього формату – очільник Офісу президента України Андрій Єрмак та колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, пише “Європейська правда”.

Єрмак розповів, що в обговоренні у Мюнхені взяли участь колишня держсекретар США Гіларі Клінтон, експрем‘єр Швеції Карл Більдт, співголова німецьких “Союз 90 – Зелені” Омід Нуріпур, колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер, а також колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

“Говорили про важливість запрошення України до НАТО на саміті у Вашингтоні в 2024 році та майбутнє членство нашої держави в Альянсі”, – зазначив Андрій Єрмак, не наводячи інших деталей. “Ми маємо гарантувати, що Україна виграє цю війну, а також створити таку архітектуру безпеки, щоби Росія більше ніколи не могла зробити це знову”, – зазначив Андерс Фог Расмуссен.

На установчій зустрічі 31 січня майже всі учасники були присутні дистанційно.

Нагадаємо, Міжнародну робочу групу з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України, її спільно очолюють керівник ОП Андрій Єрмак і колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

До формату запросили більше десятка експосадовців та профільних експертів, серед яких експрезидентка Литви Даля Грибаускайте, експрезидент Польщі Александр Квасневський, експрем’єр Британії Борис Джонсон.

Основна мета групи – напрацювання системного бачення подальшої інтеграції України у євроатлантичний безпековий простір.