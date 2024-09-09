Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Полтавській області.

Зазначається, що у ході проведення першочергових слідчих дій поліціянти встановили, що невідомий чоловік кинув вибухонебезпечний предмет у групу людей та втік у невідомому напрямку.

“Внаслідок вибуху троє людей (1982, 1983 та 1993 року народження) отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані до Лубенської лікарні інтенсивного лікування”, повідомив начальник Лубенського райвідділу поліції Євгеній Карпець.

Слідство встановило, що злочин скоїв 53-річний місцевий мешканець. Його тіло з численними пораненнями (ймовірно від вибуху вибухонебезпечного предмета) виявили неподалік місця події.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на вбивство двох чи більше осіб) Кримінального кодексу України.

За фактом смерті фігуранта слідчі розслідують кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.