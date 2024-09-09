У Лубнах Полтавської області чоловік підірвав гранату біля супермаркету. Інцидент стався близько 23 години 8 вересня на вулиці Монастирській.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Полтавській області.

Зазначається, що у ході проведення першочергових слідчих дій поліціянти встановили, що невідомий чоловік кинув вибухонебезпечний предмет у групу людей та втік у невідомому напрямку.

“Внаслідок вибуху троє людей (1982, 1983 та 1993 року народження) отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані до Лубенської лікарні інтенсивного лікування”, — повідомив начальник Лубенського райвідділу поліції Євгеній Карпець.

Слідство встановило, що злочин скоїв 53-річний місцевий мешканець. Його тіло з численними пораненнями (ймовірно від вибуху вибухонебезпечного предмета) виявили неподалік місця події.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на вбивство двох чи більше осіб) Кримінального кодексу України.

За фактом смерті фігуранта слідчі розслідують кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.