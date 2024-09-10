Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Полтавській області.

Вибух стався близько четвертої години ранку.

Поліціянти встановили, що у дворі п’ятиповерхового будинку 28-річний чоловік, який перебував у стані сп’яніння, кинув гранату. Унаслідок вибуху поранення отримали троє місцевих мешканців (1989, 1986, 1992 років народження), які перебували в бесідці неподалік. Поранених доставили до лікарні, загрози їх життю немає.

“При проведенні першочергових слідчих дій ми встановили, що до вчинення злочину причетний 28-річний місцевий мешканець. За місцем його проживання слідчі провели санкціонований обшук, у ході якого виявили та вилучили речові докази, які направлені на експертизу. Фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому вже повідомлено про підозру у вчиненні двох злочинів та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу — тримання під вартою”, — йдеться у повідомленні.

Чоловікові оголосили підозри за двома статтями Кримінального кодексу:

частиною 4 статті 296 – “Хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень”;

частиною 1 статті 263 – “Незаконне зберігання, придбання бойових припасів”.

Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.