30 серпня у соцмережах з'явилася інформація про зґвалтування 12-річного хлопця з Котелевської громади на Полтавщині. Наступного дня біля місцевого відділення поліції зібралися небайдужі, щоб привернути увагу до цієї ситуації.

Про це пише Суспільне.

У червні 2024 року на пляжі “Мусійка” поблизу Котельви група підлітків примушувала 12-річного хлопця оголятися та принижувала його, знімаючи все на телефон.

Батьків двох правопорушників, які не досягли 16 років, притягнули до відповідальності за ухилення від виконання батьківських обов’язків. Справу кваліфікували як адміністративне правопорушення, а батькам наклали штрафи в розмірі 850 та 1190 гривень.

31 серпня під Котелевським відділенням поліції зібралися близько двадцяти людей, зокрема матері неповнолітніх дітей, щоб підтримати родину постраждалого хлопчика та вимагати якісного розслідування і справедливого покарання для кривдників.

У цей день матір постраждалого була допитана поліцією і відвезена до Полтави для зустрічі з адвокатом.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею 153 “Сексуальне насильство”, що передбачає покарання від п’яти до десяти років позбавлення волі.