Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін у Telegram-каналі.
“Уже понад 14 годин триває повітряна тривога на Полтавщині. Це найдовша тривога в області з 2022 року. Протягом цього часу в регіоні могли чути звуки вибухів. На щастя, влучань не зафіксовано. Постраждалих також немає”, – повідомив Пронін.
Додамо, цією ночі звуки повітряної тривоги лунали у багатьох областях України у зв’язку із запуском ворожих ракет та БпЛА. За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія атакувала Україну чотирма балістичними ракетами KN-23 із Воронезької області та 57-ма ударними безпілотниками типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ (РФ). Українським силам вдалося збити 53 безпілотники.
Нагадаємо, внаслідок нічного ракетного обстрілу Київщини загинули чоловік і 4-річна дитина, троє людей отримали поранення. Пошкоджено приватні будинки та транспорті засоби.
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