У Полтавській області зафіксовано найдовшу повітряну тривогу від початку повномасштабного вторгнення, яка тривала понад 14 годин. Попри звуки вибухів, влучань та постраждалих не зафіксовано.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін у Telegram-каналі.

“Уже понад 14 годин триває повітряна тривога на Полтавщині. Це найдовша тривога в області з 2022 року. Протягом цього часу в регіоні могли чути звуки вибухів. На щастя, влучань не зафіксовано. Постраждалих також немає”, – повідомив Пронін.

Додамо, цією ночі звуки повітряної тривоги лунали у багатьох областях України у зв’язку із запуском ворожих ракет та БпЛА. За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія атакувала Україну чотирма балістичними ракетами KN-23 із Воронезької області та 57-ма ударними безпілотниками типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ (РФ). Українським силам вдалося збити 53 безпілотники.

Нагадаємо, внаслідок нічного ракетного обстрілу Київщини загинули чоловік і 4-річна дитина, троє людей отримали поранення. Пошкоджено приватні будинки та транспорті засоби.