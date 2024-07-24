Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

“Виникла пожежа в складському приміщенні, яку супроводжували вибухи. З огляду на безпекові питання, без деталей. Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі дії, щоб встановити причини ситуації, що виникла”, – написав він.