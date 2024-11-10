У Полтавській області було зафіксовано землетрус у 3 бали за шкалою Ріхтера.

Про це проінформував Головний центр спеціального контролю.

“9 листопада 2024 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в районі села Васьки Полтавського району Полтавської області магнітудою 3,0 (за шкалою Ріхтера) на глибині 8 км”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема зазначається, що відповідно до класифікації землетрусів він належить до ледве відчутних. Коливання відчутні лише окремим людям, які перебувають в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Як стало відомо раніше, у Чорному морі стався землетрус магнітудою 5,2. Поштовхи були відчутні у болгарському місті Добрич.