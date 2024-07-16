Про це повідомила Національна поліція.

Камери спостереження зафіксували, що з великим пакунком із закладу виходила жінка. Але оперативники встановили, що підозрюваною є 25-річна транссексуальна людина.

«Свій вчинок затриманий пояснює тим, що дуже хотів дитину, яку ніколи б не зміг народити, тому вдався до злочину. З дитиною все добре, правоохоронці повернули малюка матері до перинатального центру», — зазначив начальник Головного управління Нацполіції на Полтавщині Євген Рогачов.

Нині триває досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих за частиною 3 статті 146 та частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України — викрадення малолітньої та службова недбалість, що спричинили тяжкі наслідки. За скоєне загрожує від 5 до 10 років за ґратами.

За даними слідства, 4-денна дівчинка зникла з післяпологової кімнати Комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцький перинатальний центр ІІ рівня» 14 липня близько 16:10.